Statui, drone, haos

Daniel Săuca

Au curs râuri, fluvii de păreri, pro și contra, pe tema statuii lui Mihai Viteazul de la Zalău. Să fie primită! Nu intru în polemici, pentru că nu mai are rost. Scandalul e vechi și, poate, vă mai aduceți aminte de numeroasele materiale din mass-media, locală și națională, ce vizau mai ales două probleme: personalitatea aleasă și prețul statuii. Pe viitor, zic și eu, ar fi bine să punem în prim-plan memoria Sălajului, Țării Silvaniei, cum doriți. Cu toate că, dacă mă gândesc mai bine, nu știu care-i faza cu statuile. Adică, printre altele, chiar ne trebuie statui pentru a ne aduce aminte de istoria noastră?

Din ciclul „Județul Vaslui în NATO”: „Drona care a pătruns în România a fost găsită la Puiești, în județul Vaslui” (adevarul.ro). Bine e că, de data asta, s-a terminat cu bine.

Să-i urăm și președintelui N. Dan „Bine ați venit în haos!”: „Președintele a susținut, marți, că «statul român stă destul de bine» în privința securității cibernetice, dar că «mai există zona de dezinformare în care încă nu suntem bine», pentru că România nu are mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare, iar modul în care instituțiile statului comunică «nu este deloc structurat»” (hotnews.ro). La mintenaș 36 de ani de la Marea Revoluție din Decembrie „modul în care instituțiile statului comunică nu este deloc structurat”…

Tanczos Barna, vicepremier: „Impozitul de 1 la sută pe cifra de afaceri a marilor companii trebuie anulat. Aş putea să accept şi o scoatere treptată, dar, dacă există un consens în coaliţie pentru eliminare, eu m-aş bucura” (news.ro). Și de la ăia mai amărâți, nu?

Să încheiem cu un citat din Cristian Hostiuc: „Retorica socialistă şi comunistă cu care a câştigat Zohran Mamdani alegerile pentru New York va câştiga cât de curând teren şi la noi” (zf.ro). Oare de ce?