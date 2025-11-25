Accident spectaculos pe strada Simion Bărnuțiu din Zalău

Marți, la ora 15.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Simion Bărnuțiu, din municipiul Zalău.

Un bărbat din municipiul Zalău, aflat la volanul unui autoturism, a depășit un autoturism care s-ar fi oprit pentru a efectua un viraj la stânga, a pătruns pe banda destinată mijloacelor de transport în comun, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat din Zalău, care circula ilegal pe aceasta. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-un imobil. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

M. S.