O nouă majorare de TVA nu este acceptabilă

Discuția despre o posibilă nouă creștere a TVA-ului în anul 2026 revine tot mai des în spațiul public, potrivit unor analize și scenarii pentru acoperirea găurii bugetare. Însă, o astfel de măsură e de la bun început una neinspirată, atât economic, cât și social.

Înainte de o eventuală suplimentare a taxelor, guvernanții trebuie să reformeze sectorul public după cum au promis, prin reformele prevăzute în următoarele două pachete ale programului de guvernare. Un larg set de măsuri economice a fost pus în cârca privaților și asupra întregii societăți, iar rezultatele sunt deja vizibile în buzunarele tututor. Deși au fost adoptate și măsuri ce vizează sectorul public, încă e nevoie de o reformă reală a statului, precum reducerea aparatului bugetar, plafonarea sporurilor, limitarea cumulului pensiei cu salariul sau eliminarea privilegiilor. O nouă majorare a TVA-ului ar produce dezechilibre. Inflația, ajunsă deja la aproximativ 10%, ar putea urca într-un timp scurt spre 15%, potrivit unor analiști economici.

Într-o țară unde neîncrederea cetățenilor în stat este deja atât de fragilă, o nouă majorare a TVA-ului poate fi privită ca un act de „disperare” economică, nu de viziune pentru un trai mai bun.

Oricum ar fi, măsurile de austeritate au afectat grav opinia publică asupra actualei guvernări, iar o astfel de decizie ar amplifica și mai mult tensiunile sociale și bugetare, întrucât puterea de cumpărare e, la rândul ei, fragilă. România nu are nevoie de noi taxe, ci de un stat reformat din temelii.