Calculatoare gratuite la Bocșa și Cizer

Asociația Ateliere Fără Frontiere anunță beneficiarii celei de-a doua ediții din acest an a programului Dăm Click pe România. În urma procesului de evaluare, 105 organizații vor primi 1.410 calculatoare recondiționate, care vor susține educația digitală în comunități vulnerabile. Printre beneficiari se numără 53 de instituții de învățământ, 17 ONG-uri și 35 de întreprinderi sociale, cu un impact estimat asupra a 23.905 elevi, profesori și persoane sprijinite.

Programul Dăm Click pe România, susținut de Kaufland România și OMV Petrom, facilitează reducerea inechităților educaționale prin dotarea în fiecare an cu echipamente IT funcționale a grădinițelor, școlilor, liceelor, organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor sociale fără infrastructură digitală adecvată.

Laureații ediției a II-a Dăm Click pe România 2025

Al doilea apel de înscrieri din acest an s-a derulat între 15 septembrie și 5 octombrie 2025, iar toate aplicațiile au fost evaluate în cadrul unui proces de jurizare voluntar, pe baza unei grile unice cu criterii de sustenabilitate, relevanță și impact, fiecare înscriere primind note de la 1 la 10. Jurizarea a fost realizată de echipa programului, parteneri și invitați speciali din mediul educațional și creativ, inclusiv influenceri precum Diana Mihăilă și Robert Diaconeasa (DaddyCool.ro).

„Experiența m-a emoționat și m-a împlinit totodată. Am avut șansa să fiu parte dintr-un proiect ce duce binele acolo unde este mare nevoie de el: în comunități vulnerabile, în centre de plasament, în școli din mediul rural, în unități de învățământ cu profil profesional”, a povestit Diana Mihăilă.

În urma jurizării, în județul Sălaj se vor primi calculatoare la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Bocșa și la Biblioteca Comunală „Veronica din Sălaj din Cizer.

M. S.