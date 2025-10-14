În loc să-l predea poliției, o femeie a retras bani dintr-un card bancar găsit pe stradă

Polițiștii sălăjeni sunt constant prezenți în teren, iar cea mai recentă acțiune a oamenilor legii a avut loc în 13 octombrie, la Cehu Silvaniei. Scopul vizat a fost atât menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea infracțiunilor și depistarea persoanelor care încalcă legea, cât și creșterea gradului de responsabilitate și disciplină rutieră.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii orașului Cehu Silvaniei au legitimat 119 persoane și au oprit pentru control 119 autovehicule. În urma neregulilor descoperite, oamenii legii au aplicat 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 25.000 de lei.

Dintre acestea, 90 au fost aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere, fiind retrase și trei certificate de înmatriculare. De asemenea, șapte persoane au fost sancționate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.

În urma acestei acțiuni, polițiștii de investigații criminale au identificat o femeie de 39 de ani, din județul Satu Mare, care, la data de 15 septembrie, a găsit un portofel pe o stradă din oraș, în care se afla și un card bancar. În loc să-l predea autorităților, femeia a ales să retragă o sumă importantă de bani. Aceasta s-a deplasat la un bancomat din municipiul Zalău, de unde a scos suma de 1.800 de lei.

În prezent, femeia este acuzată de săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor. Cercetările continuă în vederea recuperării prejudiciului cauzat și tragerii acesteia la răspundere penală.