Amplu proiect de mobilitate urbană în municipiul Zalău

Autoritățile locale din municipiul Zalău derulează proiectul „Modernizare coridor de mobilitate urbană str. Valea Miții – str. Mihai Eminescu”, al cărui scop îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile.

Finanțat cu bani europeni, acesta implică atât modernizarea infrastructurii rutiere, trotuare, piste destinate bicicletelor, dar și înnoirea iluminatului stradal.

Obiectivele proiectului sunt atât reducerea emisiilor, dar și creșterea siguranței și confortului în deplasările zilnice ale cetățenilor din municipiu.

Investiția vizează străzile Valea Miții, Maxim Gorki, Nicolae Titulescu, George Coșbuc, Parcului, Mihai Eminescu și Vânătorilor (parțial) reprezentând un total de aproape patru kilometri.

Valoarea totală a proiectului este de 107.421.654,90 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 23.213.659,81 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 3.550.322,93 lei, iar contribuția locală este de 80.657.672,16 lei.

Durata implementării proiectului este de 45 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar termenul de finalizare prevăzut este luna mai a anului 2029.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene