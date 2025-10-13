Energie și performanță pentru concurenții sălăjeni la Semimaratonul Porolissum

Peste 500 de alergători din toată țara au luat startul sâmbătă dimineață la o nouă ediție a Semimartonul Porolissum, o competiție care a reunit sportivi profesioniști, amatori și pasionați de mișcare într-o atmosferă plină de energie și entuziasm.

Evenimentul, organizat de Clubul Sportiv Todo Run Zalău, în parteneriat cu ADI Țara Silvaniei, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, a avut loc pe un traseu plin de istorie, în jurul anticului Porolissum. Participanții au putut alege între mai multe probe: Semimaraton Hidronic – 23 km, Cursa Salamandrelor – 12 km și Turul Santinelelor – 1,6 km.

Sălăjenii au avut rezultate deosebite, îi amintim pe cei ce s-au remarcat în mod deosebit:

Semimaraton Hidronic 23 km

– Ioana Azimi Anaraki – locul 2 la categoria de vârstă 30-39

– Adina Fazacaș – locul 3 la categoria de vârstă 30-39

– Radu Miron – locul 3 la categoria de vârstă 15-29

– Pașca Cosmin – locul 3 la categoria de vârstă 30-39

– Cristian Nechita – locul 2 la categoria de vârstă 40-49

– Kosa Sandor – locul 2 la categoria de vârstă 50-59

Cursa Salamandrelor 12 km

– Krisztina Szabo – locul 2 la categoria de vârstă 15-29

– Gabriela Nechita – locul 3 la categoria de vârstă 40-49

– Mureșan Victoria – locul 2 la categoria de vârstă 50-59

– Vlaicu Camelia – locul 3 la categoria de vârstă 50-59

– Sandor Istvan – locul 2 la categoria de vârstă 15-29

– Marius Haiduc – locul 1 la categoria de vârstă 30-39

– Andrei Bodea – locul 3 la categoria de vârstă 30-39

– Marcel Petrean – locul 2 la categoria de vârstă 50-59

Turul Santinelelor 1,6 km

– Sorana Maria Pușcaș – locul 2 la categoria de vârstă 6-10 ani

– Izabella Maier – locul 5 la categoria de vârstă 6-10 ani

– David Păcurar – locul 2 la categoria de vârstă 6-10 ani

– Ștefan Hideg – locul 3 la categoria de vârstă 6-10 ani

– Robert Todoran – locul 4 la categoria de vârstă 6-10 ani

– Sarkozi Helga Anett – locul 5 la categoria de vârstă 11-14 ani

– Ștefan Todoran – locul 3 la categoria de vârstă 11-14 ani

– Sfetcu Abel – locul 5 la categoria de vârstă 11-14 ani

Mulțumim Paula Todoran pentru implicare. Ai pus Sălajul pe harta competițiilor atletice. Felicitări!

M. S.