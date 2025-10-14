Flota de transport public modern din Zalău va fi completată cu încă zece autobuze electrice noi

Zece autobuze noi, nepoluante, vor ajunge anul viitor în municipiul Zalău, potrivit autorităților locale. Pentru funcționarea acestora, au fost instalate zece stații de încărcare lentă și alte două de încărcare rapidă. Mijloacele de transport în comun vor fi dotate cu sisteme inteligente de management al transportului public.

Mai mult, pentru ca racordarea acestor stații de încărcare să fie posibilă, au fost finalizat lucrările de branșare la rețeaua electrică, iar funcționalitatea acestora a fost verificată la fața locului.

Acestea sunt etape premergătoare livrării celor zece autobuze electrice, iar în timp, flota de transport nepoluant din municipiul Zalău va fi dezvoltată, iar cea veche va fi înlocuită treptat, după cum precizează Primăria municipiului Zalău.

Proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.