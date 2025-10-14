Val de pacienți la Urgența Spitalului Județean. Aproape o mie de persoane au avut nevoie de îngrijiri

Aproape o mie de persoane au ajuns la Urgența Spitalului Județean din Zalău săptămâna trecută, iar dintre acestea, 269 au fost internate pentru tratament și alte investigații suplimentare.

Un număr de 147 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru fracturi sau entorse, iar sute s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe cu alte probleme de sănătate, precum tensiune arterială, gastrite, enterocolite sau infecții respiratorii, potrivit cadrelor medicale. Mai mult, zeci de persoane au ajuns la UPU din cauza infecțiilor respiratorii.

În ultimele zile au fost înregistrate mai multe cazuri de agresiuni, în urma cărora cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri de specialitate, în vreme ce alți pacienți au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de animale, căpușe sau intoxicațiilor cu ciuperci.

De asemenea, în urma unor accidente rutiere, șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. În total, în perioada 6-12 octombrie, numărul celor care au trecut pragul unității medicale, în regim de urgență, a fost de 996, potrivit datelor transmise de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Zalău.