Adrian Lungu

M-am săturat să ascult păreri pro și contra despre greva judecătorilor, despre pensiile magistraților, despre ceea ce a decis Curtea Constituțională. Oameni buni, nu vreau să mai aud politicieni supărați pe judecători. Cine le-a dat judecătorilor aceste pensii speciale, cine le permite să iasă așa repede la pensie, nu deciziile politicienilor? Pe politicienii din ultimi 30 de ani cine i-a ales? Noi i-am ales. Azi recoltăm ceea ce am semănat noi în ultimele decenii. La fel se întâmplă și în alte zone ale societății. După explozia din București a fost inundație de mesaje ale băgătorilor în seamă. E foarte interesant cum țara asta este plină de pricepuți la toate și la nimic, la dat cu părerea în timp ce pompierii munceau zi și noapte să scoată de sub dărâmături cadavrele bieților oameni omorâți de deflagrație. Țara e în revoltă virtuală, românii protestează tot mai mult și mai des, dar sub protecția anonimatului și doar pe facebook, acolo suntem cei mai tari, cei mai înverșunați, plin de sfaturi de dat altora, dar pe noi nu ne vedem. Vreau doar să le reamintesc politicienilor că urmează și alte alegeri. Sunt aproape sigur că extremismul va câștiga data viitoare, iar asta din cauza actualei clase politice. Cine este acum Dumnezeu pe pământ? Judecătorul, în timp ce tu nemulțumitule protestezi pe facebook.