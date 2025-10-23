Lecții de siguranță din partea oamenilor legii în rândul elevilor Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai“

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, alături de cei ai Serviciului Rutier și un echipaj canin al Serviciului Criminalistic au desfășurat activități preventive la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău, în zilele de luni și marți.

Acțiunile au fost derulate în cadrul campaniilor „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite” și „Scoate violența școlară din anonimat”, având ca scop creșterea gradului de siguranță în școli și conștientizarea elevilor asupra consecințelor comportamentelor de risc.

În parcursul întâlnirilor, polițiștii au discutat cu elevii despre violența școlară și bullying-ul, consumul de alcool și droguri, regulile de circulație rutieră pentru elevi ca pietoni și viitori conducători auto, precum și despre importanța alegerilor responsabile în viața de zi cu zi.

„Prin astfel de activități, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj își propune să dezvolte o relație de încredere și cooperare între elevi, cadre didactice și polițiști, în scopul prevenirii faptelor antisociale și promovării unui climat sigur în școli”, potrivit reprezentanților IPJ Sălaj.