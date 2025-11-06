Centura rușinii

Adrian Lungu

Pe drumul Zalău – Cluj-Napoca se moare tot mai des, este o șosea din ce în ce mai aglomerată, iar nevoia de autostradă devine urgentă. La Zalău, episodul șoselei de centură continuă. E aproape gata, dar unii uită să spună când au început efectiv lucrările la acest drum. Vă spun eu. Acum 17 ani, cred. Dacă greșesc, iertați-mă. Lungimea totală a șoselei ocolitoare a municipiului Zalău este de aproximativ 16 kilometri. Da, 16 kilometri în 17 ani. Să râd sau să plâng? Mi-ar fi rușine ca politician să vorbesc despre această investiție. Consider acest proiect ca fiind unul al neputinței. Cred că este a treia oară când scriu că o eventuală panglică de inaugurare ar fi una a rușinii. Da, centura este aproape gata și mă bucură enorm acest lucru, dar după câți ani? Între timp, mulți zălăuani au și uitat când a început investiția. Toți vorbesc doar de tronsonul II, o altă „minune”. Suntem grozavi, domnule, suntem grozavi. Sunt curios câți politicieni locali și de la centru vor veni la inaugurare. Cineva mi-a spus că au apărut deja probleme la primul tronson, că șoseaua ar trebui reabilitată ici-colo. Sper că e o glumă, am să verific. Drum bun!