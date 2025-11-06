Stadiu fizic avansat la nodul rutier de la Românași, pe Autostrada Transilvania

Mobilizarea pe șantierul secțiunii Zimbor-Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania este una foarte bună, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Ajunse la un stadiu fizic de 90%, lucrările avansează constant, iar constructorul român, Spedition UMB, are angrenate în teren peste 600 de muncitori și 180 de utilaje.

În prezent, lucrările sunt axate pe structuri, terasamente și consolidări, iar pe o lungime de zece kilometri din cei 12,24, a fost deja așternut stratul de asfalt, conform oficialului.

Avans pe nodul de la Românași

Același constructor este mobilizat și la nodul rutier de la Românași, unde 100 de muncitori și 50 de utilaje sunt implicate în lucrări.

Stadiul fizic al acestora a ajuns la 20% și va permite deschiderea circulației pe lotul din județ. Totodată, va asigura descărcarea traficului rutier de pe drumul de mare viteză.

Fără oprire de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș

Tot anul viitor, după finalizarea lucrărilor la cele două viaducte construite de o asociere de constructori români și turci (Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct) pe subsecțiunea Nădășelu – Mihăești, circulația va putea fi deschisă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș pe o distanță de 145 km.

Contractele, cu o valoare însumată de 905 milioane de lei (fără TVA), sunt finanțate, la ora actuală, prin PNRR, potrivit declarației directorului general.