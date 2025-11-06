Victor Olăhuț, fondatorul Asociației Cultură’n Șură, a pus bazele unui masterclass internațional

O colaborare internațională de excepție a fost închegată în peisajul cultural românesc, iar vara aceasta, 15 artiști români și norvegieni au luat parte la un masterclass susținut de regizorii Anne-Sophie Erichsen și Tor Arne Ursin. Mai mult, au participat actori din cinci teatre din țară, dar și doi artiști plastici și un fotograf profesionist.

Scopul acestui atelier intensiv, propus de regizorul Victor Olăhuț, a fost de aduce la un loc artiști din domeniul artelor teatrale și conexe pentru a studia, explora și aplica metode de lucru pentru expresivitatea corporală, improvizație și vorbire folosite de importanți creatori ai teatrului precum Grotowski, Eugenio Barba, Ryszard Cieslak sau Mike Pearson.

Victor Olăhuț este fondator al asociației Cultură’n Șură și a fost dedicat unora dintre actorii alături de care acesta a lucrat atât în teatre din țară cât și în cadrul proiectului său. Tor Arne Ursin este unul dintre fondatorii Grenland Friteater, o companie independentă înființată în 1976 care în prezent organizează cel mai mare festival de teatru internațional din Norvegia, iar Anne-Sophie Erichsen are o activitate prodigioasă ca regizoare și actriță.

Teatru și foc de tabără

Masterclassul a avut loc în localitatea Beliș la începutul lunii iulie a acestui an și au fost invitați să ia parte la atelier o mulțime de actori, precum Oana Rotaru, Gabriel Muncuș, Maria Maftei și Răzvan Omotă, colaboratori ai teatrului Gong din Sibiu, Mircea Gligor și Alex Macavei de la Teatrul Municipal din Baia Mare, Raluca Mara, de la Teatrul de Nord Satu-Mare, Carmen Hăisan-Mihalache de la Teatrul Luceafărul Iași, și Florentina Năstase, de la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.

Alături de aceștia au participat artiștii plastici Maria Luiza Bălan și Gheorghi Schein și fotograful Andreea Harabagiu, care a documentat întregul proces. Acest masterclass a bifat un element important: solidaritatea care s-a format între participanți.

Victor Olăhuț, regizorul a zeci de spectacole

Victor Olăhuț a regizat până în prezent 26 de spectacole în teatre din țară și din străinătate, la care se adaugă spectacole de teatru radiofonic și filme de scurt-metraj. Calitățile sale artistice au fost recunoscute de critica de specialitate prin acordarea de premii sau nominalizări, dintre care Premiul Special al Juriului pentru „Realități Absurde” la Festivalul Underground Arad, 2025, „Cel mai bun spectacol” pentru „Șantier” la Festivalul Internațional de Teatru „Atelier”, 2024, Nominalizare la premiile UNITER, categoria „Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic” pentru spectacolul „Văzduh”, 2023.

Cultură’n Șură, asociația de legătură

Cultură’n Șură este o asociație non-profit creată la inițiativa regizorului Victor Olăhuț și are ca principal obiectiv promovarea și dezvoltarea evenimentelor artistice în zonele cu acces limitat la cultură.

În cei 13 ani de activitate, Cultură’n Șură a produs 13 spectacole de teatru, a efectuat turnee în peste 100 de localități din toată țara, printre care și în Sălaj, la care se adaugă participări în festivaluri și numeroase reprezentații în teatrele partenere.

Grenland Friteater a fost fondat în 1976 și este primul grup de teatru independent din Norvegia. Tor Arne Ursin face parte din membrii fondatori. Sediul teatrului este în orașul Porsgrunn. Pe lângă spațiile convenționale pe care le deține, Grenland Friteater și-a dorit să implice întreg orașul în activitatea sa, organizând reprezentații teatrale/happening-uri în multiple locații neconvenționale.

Masterclass-ul s-a concentrat pe exerciții de improvizație, mișcare scenică, vorbire și a deschis noi orizonturi creatoare pentru artiștii implicați. Păcat că timpul a fost atât de scurt, pentru că regizorii Tor Arne Ursin și Anne Sophie Ericksen ar fi fost foarte bucuroși să realizeze împreună cu artiștii prezenți un spectacol de teatru! Astfel, un regizor român a avut ocazia să lucreze alături de artiști din Norvegia și a creat o punte de legătură între teatrul independent românesc și cel nordic.

2025, anul unui adevărat maraton teatral

Masterclass-ul internațional a făcut parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat Artă în vatra satelor: au fost susținute 19 reprezentații de teatru în aer liber, în spații alternative de joc, și 16 ateliere de teatru pentru copiii din mediul rural. Mai bine de 2000 de spectatori din satele românești au participat anul acesta la reprezentațiile susținute de Asociația Cultură’n Șură în județele Maramureș, Sălaj, Bihor, Vâlcea, Brașov, Argeș și Brăila, iar 251 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani au participat la atelierele de teatru susținute de actori profesioniști.

Partenerii proiectului sunt Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și UAD Cluj-Napoca.