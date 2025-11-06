# A apărut o nouă generație de directori, cei cărora le este teamă și de umbra lor. Da, ei sunt prezenți și „la Sălaj” și n-ar cuteza să scoată o vorbă ce ar putea fi considerată periculoasă sau supărătoare pentru măreții conducători de partid. Jocul de gleznă și ciocul mic au ajuns la un nivel mai puternic de cum era cel prezent înainte de 1989. Să trăiț!

# Auzim că un zălăuan ar fi depus plângere penală pentru că l-a bătut nevasta. I-a dat de i-a învinețit ochiul. Și nu e singurul caz. Se pare că sunt tot mai multe. Bătaia nu e bună nici pentru femei, nici pentru bărbați. Dragi bărbați, mare grijă la neveste, lucrurile s-au cam schimbat în ultima perioadă.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu