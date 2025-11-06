Sălajul își trimite semințele în „Seiful Apocalipsei” din Coreea de Sud

Semințele unor plante întâlnite pe pajiști din județul Sălaj vor fi trimise în Seiful Apocalipsei din Coreea de Sud, un buncăr antiatomic aflat la zeci de metri adâncime. Este locul unde sunt păstrate resurse ale naturii din întreaga lume, o ultimă barieră în fața unei eventuale catastrofe ireversibile. Proiectul este derulat de Centrul de Cercetări Biologice al grădinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou, instituție aflată în subordinea Universității „Babeș-Bolyai” și este coordonat de cercetătorul științific Oana Sicora. Aceasta ne-a declarat că sunt colectate și selecționate semințele unor plante aflate pe cale de dispariție, iar apoi vor fi trimise într-o bancă de semințe, un buncăr din Coreea de Sud, o construcție aflată la o adâncime de aproape 50 de metri. Aici, semințele sunt păstrate la – 20 de grade, buncărul fiind unul antiatomic. În acest buncăr ajung eșantioane de semințe din întreaga lume pentru a fi păstrate în siguranță în cazul unui cataclism, a unui război nuclear. „Semințele sunt păstrate gratuit în acest buncăr. Sălajul are pajiști cu plante care au dispărut, din păcate, în alte colțuri ale Europei, iar acest program are scopul de a le proteja, de a le păstra și refolosi dacă situația o va impune. Noi sperăm că nu va fi cazul”, ne-a declarat Oana Sicora. Astfel de buncăre au mai fost construite și în alte colțuri ale lumii.

