Accident în Poarta Sălajului

Un eveniment rutier a avut loc joi dimineața, în jurul orei 6, în localitatea Poarta Sălajului. Ajunși la fața locului, polițiștii din Sânmihaiu Almașului au constatat că un clujean, aflat la volanul unei autoutilitare, a surprins și accidentat un cal.

Animalul se afla nesupravegheat pe partea carosabilă, iar în urma impactului, decedat.

Ulterior, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat faptul că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice.

Polițiștii continuă verificările, în vederea identificării proprietarului cabalinei și dispunerii măsurilor care se impun față de acesta, după cum au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.