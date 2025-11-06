Ați văzut-o? O minoră a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Minora Kovacs Anca Bianca, în vârstă de 12 ani, a plecat voluntar de acasă, din localitatea Pusta, iar până în prezent nu a mai revenit. Miercuri seara, în jurul orei 23.40, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați în legătură cu dispariția ei.

SEMNALMENTE: înălţime aproximativ 1,35 m, ten măsliniu, ochi căprui, păr brunet.

ÎMBRĂCĂMINTE: bluză roșie, fustă de culoare albă, încălțăminte de culoare neagră.

Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această minoră sunt rugaţi să se adreseze celei mai apropiate unități de Poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112!