# Și în Sălaj a ajuns o modă promovarea oamenilor care salvează, a celor care intervin, care îl ridică pe cel căzut. Bun, e bine că sunt promovate astfel de cazuri, dar oare nu e fix datoria salvatorilor să salveze, nu pentru asta sunt plătiți? Lăudăm pe cel care își face meseria?

# A început postul? Da, dar parcă dracii sunt tot mai mulți. Duminică, un ditamai tirul era să intre în sensul giratoriu de la intrarea pe centura Zalăului. Camionul aproape că nu a mai putut frâna la timp. Mare grijă cum circulați și în ce condiții.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu