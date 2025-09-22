Cu permisul suspendat și bine afumat, la plimbare cu mașina prin Zalău

Polițiștii au oprit pentru control, în data de 21 septembrie, în jurul orei 8, pe strada Simion Bărnuțiu din Zalău, un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani, din comuna Bălan.

Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, cu ocazia verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat din luna iunie 2025.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

M. S.