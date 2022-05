Majorările de pensii în sumă fixă, o soluţie de luat în calcul

Alexandru Tamba

S-a vorbit și se vorbește foarte mult despre pensiile din România ca fiind stabilite într-un mod care a dus de-a lungul timpului la mari inegalități între diferite categorii socio-profesionale. Și pe bună dreptate! Pe lângă Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, mai avem vreo șase legi pentru așa-zisele indemnizații de serviciu, care sunt de fapt tot pensii, adică pensiile speciale. Dincolo de faptul că este o mare nedreptate față de pensionarii pe contributivitate, dar și includerea în calcul a tot felul de sporuri, premii etc. primite în ultimele luni de activitate duce la niște inegalități aberante. Pe lângă faptul că sunt stabilite inegalități din modul de calcul, dar indexările care urmează adâncesc aceste inegalități. Și uite așa, se creează 2 categorii de pensionari: cei care-și duc viața de pe o zi pe alta și o categorie privilegiată cu vacanțe în Dubai, beneficiind de o pensie cu 15-20 ani mai repede decât prima categorie. Astfel, pensionarii obișnuiți încasează o pensie la limita existenței sau chiar sub ea, se chinuie în ultimii 8-10 ani de viață, pe când ceilalți o duc foarte bine încă 25-30 ani de viață, că doar ies la pensie la 45-50-55 ani

Având în vedere cele spuse mai sus, vin cu o propunere: indexările de pensii să se facă cu o sumă fixă.

Mi se pare de bun simț, pentru că o indexare de 10% înseamnă una pentru o pensie de 1.000 – 1.500 lei și alta pentru 10.000 – 20.000 lei. Alimentele, medicamentele etc. au același preț pentru toți pensionarii, nevoile sunt chiar mai mari pentru pensionarii obișnuiți, deoarece ei ies la pensie la 65 ani, nu la 45-50 ani. Nu este greu să se calculeze influențele asupra bugetului, de fapt cheltuielile pot să fie aceleași ca și în cazul indexării procentuale, adică suma rezultată din aplicarea procentului să se împartă la toți pensionarii. Sigur, problema pensiilor speciale va trebui rezolvată, dar cred că cu propunerea de mai sus se poate începe de la următoarea indexare.