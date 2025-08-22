Incursiune în viața din perioada comunistă la Festivalul „Curtea Artiștilor”

De la cei mai tineri și până la cei mai vârstnici, publicul este invitat sâmbătă, 23 august, la Festivalul „Curtea Artiștilor”, pentru o incursiune în societatea românească din perioada regimului comunist. Evenimentul este organizat de Asociația Pro Teatru, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, și propune o serie de activități interdisciplinare dedicate înțelegerii vieții cotidiene și a mentalităților din acea perioadă. Programul este unul diversificat, destinat tuturor categoriilor de public și adaptat diferitelor gusturi și preferințe, îmbinând gastronomia, istoria și cinematografia:

Ora 16 – Gastronomia și alimentația în comunism, cu Mircea Groza, în curtea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău,

Ora 18 – Povestiri din Epoca de Aur, la Sala de expoziții a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău,

Ora 20.30 – Proiecția filmului „Anul Nou care n-a fost”, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Irina-Margareta Nistor și Marius Revent. Seara se va încheia cu o prezentare cu degustare susținută de Mircea Groza despre rețetele care au marcat perioada comunistă.