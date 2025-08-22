Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, la 100 de zile de la preluarea mandatului

Astăzi se împlinesc 100 de zile de când Florin Florian a preluat mandatul de primar al municipiului Zalău. „Deși nu este o perioadă suficientă pentru implementarea unor proiecte de anvergură, consider că este destul timp pentru ca cetățenii să poată observa o schimbare în modul de funcționare al administrației locale”, a declarat, cu această ocazie, Florin Florian, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții mass-media locale. Proiectele implementate în cele 100 de zile de mandat, respectiv proiectele noi demarate și multianuale au fost prezentate în cadrul acestei întâlniri.

Proiecte implementate

Proiectele implementate în cele 100 de zile de mandat au vizat: modernizarea Parcului Pădure Brădet; lucrări de întreținere cu piatră spartă, executate de Societatea Citadin, pe o lungime de 4.275 m; reparații curente efectuate de echipele Citadin; reparații capitale efectuate de echipele Citadin; finalizare lucrări de Reabiliatre DJ 191 C: străzile Tudor Vladimirescu, Bujorilor, Moigradului și Cetății și recondiționare suprafață de joc la Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”. În această perioadă au fost începute următoarele proiecte: amenajare parcare în zona Primăriei Municipiului Zalău; înlocuirea ceasului din zona centrală; demarare lucrări de reabilitare a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”; lucrări de întreținere cu piatră spartă executate de Societatea Citadin; reparații curente efectuate de echipele Citadin; reparații capitale efectuate de echipele Citadin; eficientizarea semnalizării rutiere; demolarea de garaje pentru amenajarea de locuri de parcare și acces; lucrări la Baza de tenis; lucrări de modernizare a terenului de sport de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”; lucrări de reparații capitale la Sala Sporturilor și reparații curente la Stadionul Municipal.

Proiecte multianuale aflate în derulare

Numărul acestor proiecte este important. Iată câteva exemple: achiziția de autobuze electrice; 20 de autobuze electrice finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Lot I; 20 de autobuze electrice finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Lot II; 10 autobuze electrice finanțate prin Programul Regional Nord-Vest; construire capelă în cartier Ortelec; creșterea eficienței energetice a sediului SADP; centru de colectare deșeuri cu aport voluntar; creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe sociale C11-C12; creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” (corp A, corp B, cantina); construire creșă pe strada Bistriței; dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional preuniversitar

Regenerare urbană în zona CET

Este vizată construirea unei centrale fotovoltaice, a unui centru de zi pentru pensionari și a unui bazin didactic de înot. Contracte de finanțare în curs de semnare urmăresc modernizarea coridorului de mobilitate urbană pe strada Valea Miții și pe strada Mihai Eminescu, modernizarea pieței din cartierul Dumbrava Nord, dar și amenajarea unei autobaze secundare și cumpărarea a cinci autobuze electrice