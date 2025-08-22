Sălajul acum o sută de ani (XXV)

* Ziarul „Gazeta de Duminecă” din Șimleu titrează pe prima pagină – „Demagogia și teroarea liberală”. Un atac virulent la adresa liberalilor sălăjeni, care viciază listele pentru alegerile de la Camera Agricolă.

* De Sfântă-Mărie, mitropolitul greco-catolic Vasile Suciu s-a aflat la Bucium(i). Seara, a luat parte la întâlnirea studenților sălăjeni.

* Elevele interne de la Școala Normală din Șimleu trebuie să vină la început de an școlar, printre altele, cu: un lighean, 3 farfurii, cuțit, furculiță, lingură mare, lingură mică, pahar, ceașcă, o cutie în care să încapă – oglindă, săpun, piaptăn, perie de ghete, perie de haine, perie de dinți, cremă de ghete; față de masă, ștergare de vase.

* La Drighiu s-au sfințit cele trei răstigniri. Tot acum s-a sfințit noul clopot, plătit de săteni cu 6.515 lei.

* Poliția din Șimleu a găsit o sacoșă din piele galbenă ce conținea: trei sticle cu sirop medicinal, 15 kg. de salam, mai multe conserve de pește și lămâi. Nu o revendică nimeni, polițiștii se întreabă ce să facă cu ea.

* Se eliberează noile buletine de identitate. Vârsta minimă – 16 ani.

* La Banca Industrială și Comercială din Șimleu se angajează casier. Condiții multe, salariu mic, nu se prea înghesuie lumea.

* Liceul de Stat din Zălau anunță că noua taxă pentru internat este de 4.000 de lei/an. De asemenea, elevii trebuie să ducă la școală: 25 kg. grâu curat, 40 kg. cucuruz sfărâmat și uscat, 70 kg. cartofi, 5 kg. untură topită, 15 kg. fasole și 50 de ouă.

* Societatea Culturală „Ateneul Poporal din Tătărași”, în frunte cu Mihail Sadoveanu, anunță mare concert mare la Zălau. Delegația este compusă din 600 de persoane. Și pe atunci era bună pălinca de Zălau.

* Ziarul „Meseșul” publică topul celor mai bogate țări din lume. Iată clasamentul: Statele Unite, Anglia, Franța, Germania, Spania, Italia, Canada, India, China, Polonia, Argentina, Brazilia.

* Ministerul Muncii alocă suma de 200.000 de lei pentru Căminul de Ucenici din Zalău. Cu acești bani se va cumpăra o casă ce se află lângă cămin.

* Ministerul Instrucțiunii acorde cinci burse a câte 3.000 de lei pentru Școala de Fete din Zălau. Urmează un concurs pentru desemnarea câștigătoarelor.

Daniel Mureșan