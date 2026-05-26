Simpozion dedicat lui Simion Bărnuțiu, organizat la Zalău. Concurs de eseuri și lansare de carte

Asociația „Steaua Silvană” Zalău și Asociația „Simion Bărnuțiu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, organizează vineri, 29 mai, a II-a ediție a Simpozionului „Simion Bărnuțiu – Viața, ideile și moștenirea sa”, dedicat memoriei marelui cărturar și om politic, una dintre personalitățile marcante ale istoriei și culturii românești.

Evenimentul va reuni elevi, profesori, oameni de cultură și reprezentanți ai autorităților locale, într-o manifestare menită să păstreze vie memoria celui care a avut un rol important în mișcarea națională românească din Transilvania.

Concurs de istorie pentru elevi

În cadrul simpozionului va fi organizat și un concurs de istorie adresat elevilor, având ca temă viața și activitatea lui Simion Bărnuțiu, precum și contribuția acestuia la afirmarea identității naționale românești. Organizatorii spun că prin această inițiativă își propun să încurajeze tinerii să descopere personalități importante ale istoriei locale și naționale, dar și să creeze spiritul civic și interesul pentru cultură. Concursul va avea la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău, între orele 9 – 12, și este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Cele mai bune lucrări vor fi premiate în cadrul festivității organizate la finalul evenimentului.

Depuneri de coroane în memoria marelui cărturar

Programul va include și o ceremonie solemnă de depuneri de coroane la bustul dedicat lui Simion Bărnuțiu, amplasat în fața Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. La momentul comemorativ vor participa oficialități locale, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, profesori și elevi, care vor aduce o omagiu personalității celui considerat unul dintre liderii Revoluției din 1848 din Transilvania.

Metode moderne de învățare utilizând inteligența artificială

Începând cu ora 11.30, la sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă, va avea loc o prezentare având ca temă „Utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor moderne în procesul educațional și în valorificarea patrimoniului cultural și istoric”, susținută de Florin Marc, doctorand al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Totodată, elevii prezenți vor putea experimenta pe viu noile tehnologii moderne de învățare.

Lansare de carte în cadrul evenimentului

În aceeași sală „Porolissum”, începând cu ora 12, va avea loc un alt punct important al simpozionului, și anume lansarea unei cărți dedicate vieții și activității lui Simion Bărnuțiu. Volumul intitulat „Viața și ideile lui Simion Bărnuțiu”, semnat de acad. George Bogdan-Duică, aduce în atenția publicului aspecte mai puțin cunoscute despre activitatea politică, culturală și academică a marelui gânditor sălăjean.

La lansare vor participa membrii celor două asociații, invitații din mediul academic, autorități locale, elevi și iubitori de istorie și cultură.

Personalitate marcantă a istoriei românilor

Născut în localitatea Bocșa, județul Sălaj, Simion Bărnuțiu a fost unul dintre cei mai importanți intelectuali români ai secolului al XIX-lea. Filosof, jurist și om politic, acesta a avut un rol esențial în promovarea drepturilor românilor din Transilvania și în mișcarea revoluționară de la 1848. Discursurile și ideile sale au rămas un simbol al luptei pentru libertate și identitate națională.

Prin organizarea acestei simpozion, comunitatea din Zalău și Cluj-Napoca își reafirmă respectul față de valorile culturale și istorice locale. Concursul de istorie, depunerile de coroane și lansarea de carte vor transforma evenimentul într-un moment de reflecție și apreciere a moștenirii lăsate de Simion Bărnuțiu generațiilor viitoare.

M. S.