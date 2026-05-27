Daniel Săuca

„O înregistrare de culise, în care ministrul Culturii folosește un limbaj suburban la adresa statului român, a declanșat o criză politică majoră, determinând UDMR să-i ceară demisia lui Demeter András István. În timp ce formațiunea politică condamnă dur atitudinea oficialului, Demeter justifică derapajul ca fiind o simplă metaforă explicativă dintr-un dosar clasat, argumentând că, în realitate, acțiunile sale din trecut au blocat preluarea postului Radio Chișinău de către Federația Rusă” (adevarul.ro). Criză politică majoră? M-aș mira ca Ministerul Culturii să producă așa ceva. Altfel, mii de păreri, opinii, mai mult sau mai puțin revoltate, pe rețelele sociale, în mass-media, în general. „Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii înjurând interesul național al României. Demeter Andras a demisionat din funcție” (digi24.ro); „Ministrul Culturii a demisionat după scandalul înjurăturilor dintr-o înregistrare audio. UDMR: «Limbaj inacceptabil»” (antena3.ro); „Anchetat, retragerea cetățeniei române și persona non grata. Andras nu este un caz singular, ceilalți au doar alt nume. În conducerea României trebuie să fie exclusiv români” (comentariu pe edupedu.ro); „Omul e mai patriot decât voi care scrieți pe aici. Interesați-vă care a fost contextul și ce a vrut să spună exasperat de cercetările cu iz politic ptr frauda la care era supus CA al Radio România care cumpărase Radio Chisinau să nu ajungă pe mâna rușilor. Că a vb vulgar da, dar atât!!!” (comentariu pe edupedu.ro) etc, etc. Nu țin partea niciunei „tabere”. Mă întreb însă când vom discuta, public, despre Cultura din România, și nu doar cu prilejul unor scandaluri (vezi și furtul din Olanda). Și încotro mergem. Altfel, am asistat la încă un scandal. Și cam atât.