Unde mergem?

Vineri 30.1.2026
• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 15.35
• Spectacol experimental: „Operațiunea I.E.S.”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – ora 16
• Film – Avatar: Foc şi cenuşa, Cinematograful Scala – ora 16.15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 17.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Capitolul #5 – Tihnă de ianuarie: o seară care ne invită la reflecție, empatie și conversații sincere, Biblioteca Orășenească, Șimleu Silvaniei – ora 18
• Film – Ajutor! , Cinematograful Scala – ora 19.15
• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 20.10
Sâmbătă 31.1.2026
• Film – Insula, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) -Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Tafiti: Aventura prin deşert, Cinematograful Scala – ora 16.45
• Film – Protectorul, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Anaconda, Cinematograful Scala – ora 19.20
Duminică 1.2.2026
• Film – Hamnet, Cinematograful Scala – ora 14
• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 14.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 16.30
• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 17.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 17.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30
• Film – Nuremberg, Cinematograful Scala – ora 18.45
One Thought to “Unde mergem?”
