Unde mergem?

Vineri 30.1.2026

• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 15.35

• Spectacol experimental: „Operațiunea I.E.S.”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – ora 16

• Film – Avatar: Foc şi cenuşa, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Capitolul #5 – Tihnă de ianuarie: o seară care ne invită la reflecție, empatie și conversații sincere, Biblioteca Orășenească, Șimleu Silvaniei – ora 18

• Film – Ajutor! , Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 20.10

Sâmbătă 31.1.2026

• Film – Insula, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) -Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Tafiti: Aventura prin deşert, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Protectorul, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Anaconda, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 1.2.2026

• Film – Hamnet, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Nuremberg, Cinematograful Scala – ora 18.45