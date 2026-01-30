Clubul familiei la grădiniţa cu P. P. „Ion Creangă” Zalău

Alinierea valorilor și practicilor educaționale între familie și educația timpurie generează un mediu educațional coerent, favorabil învățării și dezvoltării armonioase.

Acțiunile complementare ale celor două medii educaționale generează sinergie în experiențele copiilor. La Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Zalău, convergența vectorilor familie și cultură organizațională de calitate se realizează prin proiecte inovatoare, programe naționale și activități internaționale, în care implicarea familiei și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice se interconectează pentru a sprijini copiii în învățarea prin joc, explorare și tehnologie digitală.

Familia reprezintă primul mediu educațional al copilului, fiind principalul vector de socializare și transmitere de valori. Implicarea părinților în activitățile educative cu preșcolarii contribuie la stabilitate emoțional și sprijin afectiv; formarea obiceiurilor sociale și morale; participarea activă la procesul de învățare și dezvoltarea competențelor digitale și cognitive ale celor mici. Programul național „Clubul Familiei”, care se implementează în grădinița noastră pe o perioadă de trei ani, reprezintă un exemplu concret de implicare a părinților în ecosistemul relațional sigur din jurul copilului, prin participarea comună adulți-copii la sesiuni de formare, ateliere experiențiale și tabere tematice, care consolidează legătura familie–grădiniță.

Cultura organizațională a unei grădinițe cuprinde valorile, normele și practicile educatorilor care definesc calitatea interacțiunii cu copiii și cu părinții. La Grădinița „Ion Creangă” Zalău, aceasta se reflectă prin implementarea programului „EduShift: Pedagogie digitală”, care dezvoltă competențele digitale ale cadrelor didactice și stimulează crearea de materiale interactive pentru cei 268 de preșcolari/ 11 grupe școlare/ 2025-2026; participarea la proiecte internaționale eTwinning, precum „Robotic Coding Little Stars” și „E.A.R.T.H.”, care promovează gândirea logică, STEM, creativitatea și colaborarea interculturală; aplicarea programului național Clubul Familiei în care colaborarea activă cu părinții prin sesiuni și ateliere tematice consolidează parteneriatul educațional.

Totodată, convergența valorilor și practicilor educaționale se realizează prin comunicare și parteneriat constant între părinți și cadre didactice; valori educaționale comune, integrate în activitățile digitale, STEM și jocurile interactive; activități complementare și proiecte internaționale, care implică simultan copiii, părinții și cadrele didactice; sprijin emoțional și coeziune comunitară, prin participarea părinților la ateliere și sesiuni de formare. Printre activitățile și proiectele școlare care se implementează, în acest an școlar, în Grădinița cu PP „Ion Creangă” Zalău sunt:

EduShift: Pedagogie digitală, 07.07.2025–02.08.2025 (formare), 01.09.2025–31.12.2025 (mentorat), 2026 (implementare); cadre didactice implicate – întreaga echipă formată din 22 cadre didactice; grup țintă – 11 grupe școlare cu 268 copii; rolul părinților/ familiei – suport indirect prin susținerea activităților digitale acasă și colaborare cu educatorii;

Proiect eTwinning „Robotic Coding Little Stars”, 01.09.2025–13.02.2026; cadre didactice implicate – Negru Emilia, Nagy Timea, Major Katalin, Ghidali Sonia, Groza Adriana, Pop Florina, Sav Diana, Spânu Lavinia, Lupșe Gabriela, Milaș Cristina, Han Cristina, Pop Melania, Strîmbu Iulia; grup țintă – copii cu vârsta 5-6 ani; rolul părinților/ familiei – participare la ateliere tematice și jocuri digitale; sprijin în realizarea materialelor tematice;

Proiect eTwinning „E.A.R.T.H.”, 01.09.2025–01.06.2026; cadre didactice implicate – Negru Emilia, Opriș Claudia, Bota Laura, Vezelovici Gelia, Taloș Florina, Babici Anamaria; grup țintă – copii cu vârsta 4-5 ani; rolul părinților/ familiei – implicare în activități outdoor, dezvoltarea comportamentelor ecologice la copii și adulți;

Programul național „Clubul Familiei”, 03.11.2025 – iulie 2028, cadre didactice implicate – Negru Emilia, Groza Adriana, Strîmbu Iulia, Agrișan Ioana, Nicoară Ștefania, Duruș Octavia, Vlaicu Simida, Balabuc Sorina, Sabău Ștefana; grup țintă – copii cu vârsta 3-4 ani; rolul părinților/ familiei – participare activă la sesiuni și ateliere de formare săptămânale, tabăra familiei anual, sprijin în activități experiențiale și ateliere-model.

Convergența acțiunilor familiei și grădiniței conduce atât la dezvoltarea socio-emoțională armonioasă a copiilor, la creșterea competențelor digitale și STEM, la consolidarea creativității, colaborării și autonomiei, precum și la întărirea coeziunii comunitare și a parteneriatului educațional. La Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Zalău, cultura organizațională inovatoare și implicarea activă a părinților generează vectori convergenți care optimizează procesul educațional.

Prin formarea profesională continuă a cadrelor didactice, implementarea proiectelor școlare internaționale de tip eTwinning și a programelor naționale, precum Clubul Familiei, grădinița noastră construiește un mediu educațional coerent, stimulativ și adaptat nevoilor copilului de azi.

prof. dr. Negru Emilia,

director Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Zalău