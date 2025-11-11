Parc economic la Hereclean

Oficialii Consiliului Județean Sălaj au anunțat că la Hereclean se amenajează un parc de specializare inteligentă, un proiect al Consiliului Județean Sălaj, care va oferi antreprenorilor un spațiu modern pentru dezvoltare și colaborare. 11 parcele vor fi disponibile pentru concesionare. Cei care aleg să investească aici pot accesa finanțări de peste cinci milioane de euro pentru a-și moderniza afacerile și a crea locuri de muncă în domenii inovatoare. „Parcul va deveni un loc viu, unde firmele cresc, oamenii își găsesc un loc de muncă aproape de casă, iar comunitatea beneficiază de o economie locală mai puternică. Proiectul Parcului de Specializare Inteligentă Hereclean este finanțat de ADR Nord-Vest”, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu ancu Sălăjanu.

