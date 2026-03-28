In memoriam Ioan Maria Oros

Suntem alături de familia îndoliată la dispariția dintre noi a colegului și colaboratorului nostru

Ioan Maria Oros s-a născut în 7 septembrie 1947, la Şeredeiu, com. Horoatu-Crasnei, judeţul Sălaj. A decedat în 27 martie 2026.

Studiile: 1954-1958, Şcoala primară Şeredeiu; 1958-1961, Şcoala generală Stârciu; 1961-1965, Liceul de Matematică-Fizică Zalău; 1969-1974, Fac. de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, cursuri ff.; 2002-2009, doctorat în istorie la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, distincţia Cum laudae, cu teza „Dimensiuni ale culturii moderne în Tara Silvaniei (sec. XVII-XIX). Cărţi şi proprietari”; 2003, expert în carte veche românească şi străină, bibliofilie, manuscrise.

Alte date biobibliografice: 1965-1975, cadru didactic suplinitor (Şeredeiu, Pria, Recea Mare); 1975-1976, funcţionar în cooperaţia meşteşugărească; 1976-1990, bibliotecar (atestat profesional) la Casa Corpului Didactic Zalău; din 1991 la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, la Oficiul Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj – specialist carte veche; după 2002 – până la pensionare (2011), la Secţia de Istorie „Vasile Lucăcel” – muzeograf / cercetător şt. III (2004) – istoria culturii. În perioada 1997-2016, consilier editorial şi fondator/asociat al Editurii Lekton din Zalău; din 1996, membru fondator al Asociaţiei Române pentru Ex libris (AREL) şi colaborator pe linie de specialitate cu membri ai Societăţii Olandeze de Bibliofilie; 2000-2010, Secretar de redacţie în cadrul colectivului redacţional al anuarului muzeului, Acta Musei Porolissensis (pentru nr. XXIII-XXXII) şi responsabil din partea colectivului de redacţie al secţiunii Carte veche. Istoria culturii. Personalităţi; 2012 – membru al Amicalei Bibliotecarilor & Bibliofililor „Amor Librorum Unit Nos” din România.

Locul, data şi împrejurările debutului: Debutul literar: Tânguiri în dicteu, în volumul colectiv «Silvania 90»; Meditaţiile de la Miercurea de sub Meseş, în Poesis, Satu Mare, nr. 10/1997, p.11. A mai publicat: Şapte omagii sentimentale în formă fixă, în: „Dialog şi libertate. Eseuri în onoarea lui Mihai Şora”, Editura Nemira, Bucureşti,1997, p. 202; Dor de Kierkegaard, în Poesis, nr. 10-11-12, Satu Mare, 2000, p. 24. Figurează în antologia Poeţi sălăjeni ai cenaclului „Silvania”, de Iuliu Suciu, Zalău, Editura Silvania, 2008, pp. 297-305.

Cenacluri frecventate: Membru al Cenaclului literar „Silvania” Zalău, din 1968.

Reviste întemeiate, conduse sau la care a colaborat: Autor/redactor de rubrică („Viaţa cărţilor”) şi membru în colectivul redacţional al Gazetei de Duminică (serie nouă, an. I, nr. 1, 15 iulie 1994 – an II, nr. 25/49/ 6 iulie 1995). Autor/redactor de rubrică („Philobiblon“) la revista Silvania (începând cu anul I, nr.1, martie 1990), rubrică reluată în Limes (an I, nr. 1, 1998), revistă de cultură, Inspectoratul pentru Cultură Sălaj; 2007, cu intermitenţe susţine rubrica Praful de pe cărţi, în Caiete Silvane.

Lucrări publicate: A publicat peste 100 de articole privind valorificarea bibliofilică şi ştiinţifică a colecţiilor de carte veche tipărită şi manuscrisă din Sălaj, publicate în periodice (Acta Mvsei Porolissensis, Alma Mater Porolissensis, Annales Universitatis Apulensis, Apulum, Caiete Silvane, Marmatia, Origini,. Caiete Silvane, Philobiblon, Sargetia, Silvania, Transilvania etc.) şi volume conţinând lucrările unor Conferinţe internaţionale de specialitate: Valori bibliofile (Craiova, 2008), Cartea-România-Europa (Bucureşti, 2008-2011), Cercetarea şi perspectivele digitizării (Alba Iulia 2009), Biblio 2010. Inovation en bibliotheques (Braşov, 2010) sau în volumele tematice anuale editate de Amicala Bibliotecarilor & Bibliofililor (Bucureşti, 2012; Târgovişte, 2013; Piteşti, 2014 şi 2015).

Volume de autor: Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (secolele XVII-XIX). Cărţi şi proprietari, Cluj-Napoca, Editura Mega & Editura Porolissum, 2010, 553 p. (24 pl), Istoriografia cărţii româneşti vechi din Transilvania. De la începuturi până la 1948, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 146 p. (18 il.).

Coautor la: Bibliografia de Referinţă a Cărţii Vechi, CIMEC, București, 1999; Memorii, jurnale și însemnări transilvane 1938-1989, Zalău, Editura Limes, 2001 (împreună cu dr. etnograf Corina Bejinariu şi dr. ist. Cornel Grad).

Lucrări proprii traduse în alte limbi: a) literare: Meditationes (de Michael Astner, Tübingen), în Limes, Anul 1, Nr. 2-3/1998, p. 66 ; în magh.: Fehér fekete /Alb negru (de Szabó K. István), Zalău, 1998, pp. 93-99; de specialitate (istoria cărţii): Dutch unique pieces belonging to the 17th and 18 th centuries from Salaj collections, în Alma Mater Porolissensis, nr. 4, Univ. „Vasile Goldiş”, Zalău, 2001, p. 53-55; La „mise” symbolique et les „témoins” du livre. Aspects de sémantique contractuelle selon les notes des livres anciens de Țara Silvaniei (pendant les XVII et XIX siècles), în „Cartea. România. Europa – 500 de ani de la prima carte tipărită în limba română”, Bucureşti, Biblioteca Metropolitană, 2009, pp. 177-190; Les notes égographiques – un témoin discret de la modernité, în, Symposium International „Le Livre. La Roumanie. L’Europe” – 550 ans de la première certification documentaire de la ville Bucarest, Bucureşti, Biblioteca Metropolitană, 2010, pp. 113-127; Traitement informatique des notes de main – un moyen de la recherche moderne dans l’histoire du livre. Le cas de Pays Silvania (1624-1876) / Computerized process of the annotations – a modern procedure in researching the history of books. Study case Silvania county (1624-1876), în Biblio 2010. Conferinţa internaţională de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Inovation en bibliotheques. Innovation within libraries, Braşov, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2010, pp. 247-254; Le destin du livre dans l’age numerique et les nouvelles orientations historiographiques en matiere / Destinul cărţii în era digitală şi noile orientări istoriografice în materie, în Biblio 2011. Conferinţa internaţională de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Inovation en bibliothèque, Braşov, Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2011, pp. 201-206; Livres et propriétaires – un binôme symbolique – ou sur le statut du donateur, în: Travaux de Symposium international „Le Livre. La Roumanie. L’Europe”. Troisième édition – 20 à 24 Septembre 2010. 300 ans après la intronation de l’érudit roumain Dimitrie Cantemir en Moldavie, Tome I, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011, pp. 378-395; Livres europeens anciens pour l’etude des langues classiques et orientales dans les collections de la Bibliotheque Documentaire de Zalău, în: Actes du Symposium international „Le Livre. La Roumanie. L’Europe”, 4éme édition, 20-23 Septembre 2011, Tome III, pp. 286-301.

Traduceri în româneşte: Ioan Petru Culianu, Antropologia filosofică (după „Cahier de l’Herne. Mircea Eliade”, Paris, 1978, pp. 203-211), trad. din franceză, prefaţată de un medalion „La moartea profesorului Ioan Petru Culianu”, text publicat parţial în: „Silvania”, anul II, nr. 6-7 (16-17), iunie-iulie 1991, p. 6; republicat (în întregime) în: „Gazeta de Duminecă”, serie nouă, anul I, nr. 17-22/ 4 nov – 25 dec./1994, sub formă de serial; F. Postma, În căutarea tipăriturilor academice de Franeker (Câteva impresii dintr-o a patra călătorie de studii în România, 1994), partea I. Zalăul/ traducere din olandeză şi notiţă biografică/, în Limes, 2-3, 1998, pp. 51-54.

Editări şi îngrijiri texte: C. Noica, Ardealul în spiritualitatea românească, în Silvania, Revistă de cultură, literatură şi artă, Zalău, Anul I, Nr. 5, iulie 1990, p. 3; Valentin Dărăban, Problema limbii naţionale în ideologia paşoptistă din Transilvania, în ActaMP, XXII, 1998, p. 11-35; idem, Folosirea kantianismului în ideologia paşoptistă românească din Transilvania. Introducere, în Caiete Silvane, nr. 9 (21), 2006, p. 4-5); V. Russu, Capitala Daciei Porolissense Cis- şi Transvalane, în Caiete Silvane, serie nouă, anul IV, nr. 9 (44), septembrie 2008, pp. 21-22; Ioan Musca, Societăţi cultural-naţionale din Sălaj în epoca modernă (documente, manifestări, ecouri – 1870-1921), Zalău, Editura Caiete Silvane, Colecţia „Restituiri” (în pregătire pentru tipar).

Referinţe critice: M. Lucaciu, în Silvania ’90, Cluj-Napoca, Clusium, 1995, p. 66; I. Suciu, Poeţi sălăjeni ai cenaclului „Silvania”, Zalău, Editura Silvania, 2008, p. 299; Olimpia Mitric, în The Library: The Transactions of the Bibliographical Society, Oxford University Press, Volume 11, Number 4, December 2010, p. 484; idem, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXX, 2012, p. 321-322; Gh. Buluţă, în Biblioteca, Serie nouă, Anul XXII, Nr. 7/2011, p. 221-222; Franciscus Giorgius (alias Györfi-Deák György), în I.D.E.I., Zalău, 2011, p. 64-65; Paula Cotoi, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXIV, 2012, p. 453-456.