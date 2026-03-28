Atenție la bombe

Oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj au anunțat recent că lucrările agricole de primăvară scot la iveală, în multe cazuri, elemente de muniție rămase din timpul celor două războaie mondiale. Chiar dacă sunt vechi, aceste elemente pot fi deosebit de periculoase. Pompierii îi avertizează pe fermierii care găsesc astfel de elemente să nu le atingă, ci să anunțe de urgență autoritățile sunând la numărul 112. Aceste elemente vor fi preluate de specialiști și distruse într-un mediu controlat, pentru prevenirea unor eventuale accidente.

