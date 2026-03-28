Începe înregistrarea urșilor și lupilor din pădurile Sălajului

În lunile aprilie-mai se va desfăşura monitorizarea și estimarea efectivelor speciilor urs brun, lup, râs și pisică sălbatică pe teritoriul judeţului Sălaj. Având în vedere atribuţiile ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, Direcția Județeană de Mediu Sălaj organizează împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice acţiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Astfel, gestionarii fondurilor cinegetice au realizat şi transmis Direcției Județene de Mediu Sălaj programarea acţiunilor de evaluare a efectivelor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pentru primăvara anului 2026.

Pe baza acestei programări, gestionarii fondurilor cinegetice împreună cu reprezentanţi ai Direcției Județene de Mediu Sălaj, vor participa la acţiunea de evaluare în teren şi vor verifica corectitudinea datelor înregistrate. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, evaluarea se va face separat pentru aceste suprafeţe, iar la evaluare vor participa şi administratorii acestor arii naturale protejate. Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va analiza și centraliza la nivel de judeţ, pe fonduri cinegetice și gestionari. Situaţiile centralizate la nivel de judeţ de către Direcția Județeană de Mediu Sălaj vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Mediu și Arii protejate pentru a fi înaintate Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.