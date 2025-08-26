Spectacole pentru toate vârstele la „Curtea Artiștilor” 

Festivalul „Curtea Artiștilor” a ajuns la cea de-a noua săptămână, care aduce cu ea evenimente pentru toate vârstele. Publicul se va putea bucura de spectacole de teatru dedicate atât copiilor, cât și adulților, dar și de un spectacol de stand-up comedy care va aduce zâmbete și momente de bucurie. Totodată, în cadrul Zilelor Zalăului vor fi organizate diverse reprezentații spectaculoase de tip aerial, cu foc și proiecții de videomaping 3D, creând o atmosferă plină de magie și energie pentru spectatori. Festivalul „Curtea Artiștilor” se apropie de final, urmând încă două săptămâni pline de cultură și magie, astfel că iubitorii de artă sunt invitați să profite din plin de ultimele spectacole.

Marți, 26 august, ora 19, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol de teatru pentru copii: Zebrar

Miercuri, 27 august, ora 16, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – Ateliere educative pentru copii

Miercuri, 27 august, ora 18:15, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – Tur ghidat prin centrul istoric

Joi, 28 august, ora 19, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Boardgames Night

Vineri, 29 august, ora 21, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol de teatru: Baby Fever în regia Mihaelei Sîrbu, după un text de Ana Turos.

Sâmbătă, 30 august, ora 21, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Stand-up Comedy: Niște oameni cu Mitran, Sergiu Mirică și Virgil Ciulin

Duminică, 31 august, ora 18, Foișorul din parc – Concert Fanfara Casa Municipală de Cultură

Programul spectacolelor organizate în cadrul Zilelor Zalăului din acest an:

Vineri, 29 august, ora 17:, Amfiteatrul din Parcul Central – Spectacol pentru copii: Mr. Nicu – Copil Sănătos, copil fericit

Vineri, 29 august, ora 19:, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Aerial Silk Show

Vineri, 29 august, ora 20:45, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Paradă cu foc

Vineri, 29 august, ora 21, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Aerial Silk Show, Spectacol cu Foc și Viedomaping 3D

Sâmbătă, 30 august, ora 19, Amfiteatrul din Parcul Central – Spectacol pentru copii: Scufița Roșie

Sâmbătă, 30 august, ora 19, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Aerial Silk Show

Sâmbătă, 30 august, ora 20:45, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Paradă cu foc

Sâmbătă, 30 august, ora 21, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Aerial Silk Show, Spectacol cu Foc și Viedomaping 3D

Duminică, 31 august, ora 17, Amfiteatrul din Parcul Central – Spectacol pentru copii: Bucătarul Regelui

Duminică, 31 august, ora 19, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Aerial Silk Show

Duminică, 31 august, ora 20:45, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Paradă cu foc

Duminică, 31 august, ora 21, Scena Culturală, platoul din curtea CNS – Aerial Silk Show, Spectacol cu Foc și Viedomaping 3D

Festivalul Cultural „Curtea Artiștilor” este organizat de Asociația Pro Teatru, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, Consiliului Local Zalău și AFCN, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația DAAT și Casa Municipală de Cultură Zalău.

M. S.