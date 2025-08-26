Prins „afumat” la volan

Din păcate, pe drumuri sunt depistaţi aproape zilnic conducători auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. Zilele trecute, polițiștii din Ileanda au oprit pentru control un autoturism care se deplasa prin localitatea Creaca. Cu ocazia legitimării conducătorului auto s-a stabilit că este un maramureşean în vârstă de 55 de ani. S-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1.12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de polițiști.

