Eeveniment special dedicat celor pasionați de istorie și cultură locală

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, organizează miercuri, 27 august 2025, un eveniment special dedicat celor pasionați de istorie și cultură locală, în cadrul programului Festivalului Cultural Curtea Artiștilor 2025.

Atelierele „Din Epoca de Aur până azi: Aventuri istorice” vor avea loc între orele 16 – 18, în zona pietonală din fața muzeului și sunt concepute pentru copii și adolescenți, oferind experiențe interactive care facilitează înțelegerea evoluției sociale, culturale și tehnologice a României. Printre activitățile propuse se numără:

Calendarul Epocii de Aur – copiii vor potrivi obiecte din trecut cu echivalentele lor moderne, descoperind diferențele dintre epoci și progresul tehnic.

Jocurile copilăriei în comunism – participanții vor învăța jocuri tradiționale colective și vor înțelege rolul socializării în perioada comunistă.

Busola principiilor și valorilor umane – un atelier simbolic în care participanții construiesc o busolă a valorilor inspirate de personalități istorice marcante.

Uniforma imposibilă – colaj istoric absurd și distractiv – un exercițiu creativ de mixare a vestimentației din diferite epoci pentru a înțelege evoluția modei.

Pe scara timpului istoric – evoluție și modă – copiii vor aranja imagini reprezentând invenții și obiecte istorice pe o scară cronologică, descoperind astfel diferențele dintre perioade.

Începând cu ora 18,15, dr. Marin Pop, istoric, va conduce un tur ghidat al clădirilor de patrimoniu din Zalău, sub titlul Zalăul de altădată: tur ghidat al clădirilor de patrimoniu. Participanții vor avea ocazia să descopere poveștile ascunse ale orașului și să afle detalii fascinante despre arhitectura și istoria clădirilor emblematice.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar participarea la ateliere și turul ghidat oferă oportunitatea de a înțelege mai bine evoluția culturală și istorică a comunității noastre.

M. S.

Muzeul Județean