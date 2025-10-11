Calendar istoric al judeţului Sălaj: 11 octombrie

1906: se naşte, la Hida, Schön Dezső – scriitor, publicist, directorul publicaţiei Új Kelet

S-a întâmplat în 11 octombrie

1816 – S-a născut Carl Zeiss, mecanic german, inventatorul renumitei sticle Zeiss, fondatorul întreprinderii de microscoape “Carl Zeiss” din Jena, respectiv “Jenaoptik” (m.02.12.1888).

1867 – După îndelungi dezbateri, Societatea Academică a adoptat proiectul de ortografie susţinut de Timotei Cipariu,”bazat pe principiul etimologic temperat cu cel fonetic şi caracterizat prin lipsa semnelor diacritice la vocalele şi consoanele ce reprezintă sunetele modificate, după necesităţi fonetice, faţă de cele de origine” (11/23).

1889 – A murit fizicianul britanic James Prescott Joule (n.24.12.1818).

1896 – A murit Anton Josef Bruckner, compozitor austriac (“Simfonia a III-a”, dedicată lui Richard Wagner) (n.04.09.1824).

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Sf. apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. muceniţe Zenaida şi Filonila

• Greco-catolic: Sf. Filip, apostol († secolul I); Sf. Teofan Mărturisitorul, episcop, cuvios, imnograf († 845)

• Reformat: Gyorgy, Brigitta

• Romano-catolic: Sf. Gerard Maiella, călugăriţă