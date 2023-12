„ok.ds”, un nou volum al scriitorului și jurnalistului Daniel Săuca

În colecția „Scriitori sălăjeni” a editurii „Caiete Silvane” a apărut o nouă carte a scriitorului și jurnalistului Daniel Săuca, intitulată sugestiv „ok.ds”. Daniel Săuca este poet, ziarist, publicist, editor și managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. De asemenea, el este redactorul șef al revistei „Caiete Silvane”, președintele Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și al Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, precum și coordonatorul Reprezentanței Zalău a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.

Volumul „ok.ds” este o selecție a textelor scrise de autor în perioada 2020 – 2023 și care au fost publicate în cotidianul Magazin Sălăjean, în revista „Caiete Silvane”, precum și în publicații reprezentative precum: „Apostrof”, „Steaua”, „Neuma”, „Răsunetul cultural”, „Littera Nova” și „Mișcarea literară”.

S-au împlinit 15 ani de când Daniel Săuca publică în cotidianul Magazin Sălăjean. Editorialele sale sunt așteptate de cititori, fiind obiective, transparente și mereu actuale. Jurnalistul nu se sfiește să-și exprime emoțiile, gândurile și trăirile, pe care le adaptează cu dibăcie vremurilor. I-am urmărit stilul și amprenta de autor. Uneori poate părea extrem de dur și de critic, iar alteori pare că înțelege tot ce se întâmplă și îl lasă cu bună știință pe cititor să-și tragă singur concluziile și să-și aleagă finalul. Am parcurs într-o zi cartea. După ce am început să lecturez primele pagini nu m-am mai putut opri și am terminat-o până la căderea serii. Am simțit că am trecut printr-un curcubeu de stări și de culori: am râs, am zâmbit, m-am întristat și am fost pusă pe gânduri de nenumărate ori. Fiecare articol te face să vibrezi, te impresionează și îți cere o părere. Este interesant că într-o singură carte găsești un volum impresionant de informație, de stări și de trăiri. Titlurile sunt pe cât de bine alese pe atât de interesante și de inteligente. O parte din ele mi-au atras instant atenția: „Cine ne conduce?”, „În cine mai aveți încredere?”, „Haosul românesc”, „Sălajul care se stinge”, „Mai există presă în Sălaj?”, „M-am săturat de betoane”, „Pe vremea lui Ceaușescu”, „Sălajul chiar există?”, „2023. Semne”, „Comerțul cu Dumnezeu”, „Despre Zalău. Cu dragoste”, „Jumătatea de an Maniu”.

Carmen Ardelean descrie în mod plastic conținutul noului volum al autorului: „Cartea lui Daniel Săuca e un spațiu în care se confruntă molcom nemulțumirile jurnalistului poet cu neliniștile eseistului filosof. Fie că e vorba de „răutăți și mici scandale” din cvasianonimul județ de adopție, fie că e vorba de conflagrații sau pandemii mondiale, de hard sau soft news autorul ajunge la aceeași tristă concluzie: că gura satului jurnalistic eludează tot mai des și mai asumat realitatea și bunul simț, că doar bufoneria sau recviemul sunt modus vivendi, că azi, mai mult decât oricând, suntem însetați/înfometați de „panem et circenses”. Solilocvii ale unui spirit interogativ, editorialele din acest volum sunt, în fond, aforistice marginalii la o lume/presă în destrămare, iar autorul, un haiduc postmodern, hăituit de o viață ce oferă pastișe drept pastile de fericire, ce încearcă să nu se lase înfrânt de atotputernicul fariseism din zilele noastre”.

Pentru cei interesați să se lase captivați de o lectură ok și de calitate, cartea va fi disponibilă gratuit, în format ebook, și va putea fi citită pe site-ul www.edituracaietesilvane.ro.