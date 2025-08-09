La furat în Jibou

Polițiștii din Jibou au identificat și cercetat, în data de 7 august, un tânăr de 17 ani, din localitatea Gârbou și o tânără de 18 ani, din localitatea Inău, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt. La aceeași dată, în jurul orei 14, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din Jibou, cu privire la faptul că, persoane necunoscute i-au furat, din subsolul imobilului, 7.000 de lei.

Astfel, la scurt timp după sesizare, polițiștii au identificat persoanele bănuite de săvârșirea faptei ca fiind cei doi tineri. Banii sustrași au fost recuperați și restituiți proprietarului.

Polițiștii continuă cercetările în cauză, în vederea documentării întregii activități infracționale a celor doi tineri.

M. S.