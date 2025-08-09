Accident grav la intrarea în Valcău

La data de 7 august, în jurul orei 23.30, a avut loc un grav accident rutier la intrarea în Valcău de Jos, în urma căruia a rezultat rănirea a 5 persoane.

Un tânăr de 19 ani, din comuna Boghiș, aflat la volanul unui autoturism, la intrarea în localitatea Valcău de Jos a pierdut controlul asuprea direcției de deplasare, intrând într-un cap de pod. În urma evenimentului, tânărul de 19 ani și alte patru tinere de 10, 16, 19 și 20 de ani, pasagere în autoturism, au fost transportați la spital pentru acordare de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest și Drug-test, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

M. S.