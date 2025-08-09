Guvernul Bolojan schimbă regulile pentru Pilonul II de pensii: dispare retragerea integrală, apare pensia viageră

Guvernul pregăteşte modificări majore ale sistemului de pensii private obligatorii (Pilonul II), care ar putea fi aprobate vineri, în şedinţa de Executiv. Potrivit proiectului de lege, participanţii nu vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată la împlinirea vârstei de pensionare, aşa cum este posibil în prezent, ci cel mult 25% din total, restul urmând să fie plătit lunar sub formă de pensie.

În locul retragerii integrale, vor exista două opţiuni: retragere programată pe o perioadă determinată sau anuitate viageră, care va asigura plăţi lunare pe toată durata vieţii, similare unei pensii. Suma lunară va fi, în general, apropiată de nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (1.281 lei în 2024). În cazul decesului înainte de epuizarea fondurilor, restul banilor va reveni moştenitorilor.

Executivul justifică schimbarea prin nevoia de a proteja sustenabilitatea sistemului, în condiţiile în care, potrivit datelor oficiale, tot mai mulţi beneficiari au ales să retragă banii integral la pensionare, ceea ce poate pune presiune pe fonduri.

Proiectul introduce şi conceptul de fonduri de plată a pensiilor private, administrate de furnizori autorizaţi de ASF – precum administratori de fonduri de pensii private, societăţi de asigurare de viaţă, societăţi de administrare a investiţiilor sau entităţi special înfiinţate pentru acest scop.

Iniţiativa transpune o recomandare prioritară a OCDE privind crearea cadrului legislativ primar pentru plata pensiilor private şi face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu aflat pe agenda Guvernului.

Pe lângă reforma Pilonului II, Executivul urmează să aprobe şi un acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 140 de milioane de euro, pentru investiţii în 14 obiective culturale majore – inclusiv construcţia unei săli noi pentru Opera din Iaşi, modernizarea Operei Naţionale din Bucureşti, extinderea Muzeului „Grigore Antipa” şi restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.

Guvernul mai are pe ordinea de zi un proiect de OUG privind finanţarea noului sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, precum şi modificări la legea privind restituirea imobilelor preluate abuziv, introducând un criteriu obiectiv – depăşirea cu peste 50% a valorii iniţiale prin lucrări – pentru a califica juridic un imobil ca fiind nou, caz în care restituirea în natură nu mai este posibilă, urmând a fi acordate despăgubiri în echivalent.

