La furat de lemne

Polițiștii din Sânmihaiu Almașului au identificat, în data de 7 august, doi tineri de 22, respectiv 25 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.

În data data de 2 august, tânărul de 22 de ani, din comuna Bucium, ar fi furat patru arbori din specia cer, din proprietatea unui composesorat din comuna Buciumi. În data de 16 iulie, un tânăr de 25 de ani, din comuna Treznea, ar fi furat 3 arbori din specia gorun, de pe un teren situat în extravilanul localității Treznea.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, în vederea recuperării întregului prejudiciu și tragerea acestora la răspundere penală.

M. S.