Infecții care cauzează cancerul de col uterin, depistate la sute de sălăjence

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca (IOCN), în calitate de beneficiar, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Bistrița Năsăud (DSP BN) au implementat proiectul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II ¬ Regiunea Nord Vest”. Programul a permis și în Sălaj testarea gratuită a mii de femei. Sute de sălăjence au fost depistate pozitiv cu virusul HPV, iar vestea bună este că cele mai multe au beneficiat de tratament, iar apariția cancerului de col uterin a fost prevenită. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de peste 50 de milioane de lei, din care valoarea asigurată de Uniunea Europeană este de peste 43 de milioane de lei, iar finanţarea naţională a depășit 7 milioane de lei. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 37 de luni și s-a adresat tuturor femeilor cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani cu domiciliul în oricare din județele regiunii Nord Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare) asigurate sau neasigurate. În perioada 2021-2023 s-au realizat peste 80.000 de testări Babeș Papanicolaou și HPV, identificându-se un număr de peste 7.000 de femei cu rezultate pozitive care au evaluate ulterior suplimentar, femei care s-au dovedit în final purtătoare a unor leziuni precursorii cancerului de col uterin fiind referite spre examinare colposcopică, tratament și urmărire în timp spre centre evaluate și validate în proiect. „În lipsa programului și a acțiunilor noastre comune, acestea ar fi evoluat nedepistate spre forme invazive, multe dintre ele incurabile, de cancer de col uterin. Evaluarea și tratarea acestor leziuni, organizată tot în cadrul Proiectului, duce în final la vieți salvate, vieți a multor femei tinere care sunt active în familie și societate”, este mesajul conducerii IOCN. Referitor la obiective propuse și realizate în cadrul proiectului, a fost pilotată introducerea screeningului primar HPV în prima linie de depistare precoce a leziunilor precursorii cancerului de col uterin, pentru femeile aflate la risc cu vârste cuprinse între 30-64 de ani, ceea ce a dus la creşterea calităţii programului naţional de screening populațional organizat. HPV este virusul care produce o infecție transmisă prin contact sexual și care nu prezintă simptome. Există peste 100 de subtipuri de virusuri HPV. Infecțiile cu unele din aceste prezintă fie un risc scăzut fie un risc înalt de a determina apariția unor leziuni precursorii cancerului de col uterin, care dacă nu sunt depistate, evaluate și tratate corespunzător și în timp util pot evolua spre leziuni invazive incurabile de cancer de col uterin. Depistarea la timp urmată cât mai curând de evaluarea și tratamentul corect duce la salvarea multor vieți ale unor femei datorită accesului acestora la programele organizate de screening. A crescut accesul femeilor, în special al femeilor din grupurile vulnerabile (femei sărace: angajate, mai ales necalificate, șomere, inactive, neasigurate; femei care lucrează pe cont propriu în agricultură; din mediul rural; femei de etnie romă etc), la servicii de prevenire, diagnostic și tratament. Au fost testate numeroase femei din grupurile vulnerabile, proporția vizată fiind de 50 la sută din totalul testelor realizate în cadrul proiectului. Au fost testate femei indiferent de statutul de asigurate/neasigurate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate realizându-se astfel creșterea accesului acestora la servicii de diagnostic și tratament al leziunilor precursoare ale cancerului de col uterin Centrul dedicat EPIC de prevenire, educație, informare și control/referire la tratament precoce al cancerului de col uterin a gestionat programul asigurând accesul echitabil al populaţiei ţintă, inclusiv al populaţiei vulnerabile la servicii de calitate prin testări realizate cu unitatea mobilă de testare care s-a deplasat constant în zone în care populația are acces greoi la servicii medicale, parteneriate instituționale în județele din regiunea Nord-Vest, baza materială. A fost creată o rețea de furnizori care a ajuns la 142 unități sanitare de stat și private S-au realizat astfel peste 80.000 de testări Babeș Papanicolaou și HPV. Toate testele efectuate au fost prelucrate în Laboratorul Central Regional de citologie/HPV de referință al IOCN, având o calitate asigurată și controlată prin utilizarea unei aparaturi de performanță de ultimă oră nou achiziționată în cadrul proiectului sub directa supraveghere a unui colectiv verificat de experți citologi/medici de laborator/biologi/tehnicieni.

