Consiliul Județean Sălaj și Episcopia Sălajului organizează luni, 15 septembrie 2025, de la ora 18, în sala de conferințe a Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău, conferința „Treznea și Ip – Memorie și amnezie, (in)toleranță și respect”, susținută de prof. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române.
Evenimentul marchează deschiderea ciclului de manifestări culturale și științifice „File de istorie din Țara Silvaniei”, proiect dedicat cunoașterii, asumării și cultivării memoriei istorice, pentru consolidarea identității și unității comunității noastre.
M. S.