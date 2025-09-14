„Drive and Fly”, spectacol inedit la Crasna

Zeci de mașini, motociclete, dar și aparate de zbor ușoare au fost prezentate sâmbătă pe aerodromul de lângă localitatea sălăjeană Crasna. A fost un adevărat spectacol cu și despre motoare, unele care au făcut istorie, iar altele pregătite pentru viteză.

N-au lipsit avioanele ușoare și ultraușoare, aparate de zbor pilotate de oameni pentru care zborul este cea mai mare plăcere a vieții. Fiecare mașină a fost însoțită de o poveste, fiecare aparat de zbor a venit la pachet cu un pilot pentru care cerul înseamnă liniște și bucurie. Pe tot parcursul zilei au avut loc prezentări, demonstrații de forță, concursuri de îndemânare, plimbări, zboruri de agrement, adevărate momente de bucurie și distracție.