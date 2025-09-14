Concertul aniversar Silvana 45 – un eveniment de excepție!

Amfiteatrul Parcului Municipal din Zalău s-a dovedit a fi neîncăpător la concertul aniversar susținut sâmbătă seara de trupa Silvana, care a sărbătorit 45 de ani de la înființare. Evenimentul a adunat sute de fani care au venit să retrăiască muzica adolescenței sau a copilăriei. Pe parcursul a peste trei ore, publicul a fost purtat prin cele mai cunoscute piese ale anilor ’70, ’80 și ’90. Seara a fost marcată de un dialog permanent între artiști și spectatori, fiecare refren fiind cântat la unison de amfiteatrul arhiplin.

Evenimentul nu a fost doar un prilej de sărbătoare, ci și un tribut celui care a pus bazele fenomenului Silvana, regretatul profesor de la Palatul Copiilor (Casa Pionierilor), Ioan Mureșan.

Concertul s-a încheiat cu aplauze prelungite și bisuri cerute în picioare de fani, care au transformat parcul zălăuan într-o adevărată scenă a prieteniei dintre generații.

M. S.