Dr. Dănuț Pop publică un amplu volum despre viața politică și societatea din județul Sălaj

Cartea „Politică și societate în județul Sălaj (1918-1989)”, semnată de dr. Dănuț Pop, a apărut în colecția „Memoria” a Editurii „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

La Editura „Caiete Silvane” șeful Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj a mai publicat volumele: „Cultură şi societate în judeţul Sălaj (1918-1940)” în anul 2000, „Biserică şi societate în Sălaj. Protopopiatul Ortodox Românași”, în anul 2002, „Prefecții judeţului Sălaj. O istorie în documente”, în anul 2007, în colaborare cu Doru E. Goron, „Marea Unire şi Sălajul. Contribuții documentare”, în anul 2018, în colaborare cu Mihaela Sabou, Daniel-Victor Săbăceag şi Gavril Câmpeanu, „Cartea mea. Amintiri şi gânduri bune”, în anul 2021, editori: Dănuţ Pop, Mihaela Sabou, Gabriel-Viorel Gârdan, Silviu Boha.

Volum dedicat Sălajului și sălăjenilor

Acest volum este dedicat în întregime Sălajului și oamenilor săi: „Studiile reunite în acest volum sunt doar despre Sălaj şi oamenii lui. Scrise de-a lungul multor ani, au văzut lumina tiparului, cele mai multe, în revista de cultură atât de cunoscută şi apreciată, «Caiete Silvane». Altele, în «Studia Caiete Silvane», «Şcoala Noastră» sau în prestigiosul ziar «Magazin Sălăjean». Unele dintre ele, apărute inițial în «Caiete Silvane», au fost preluate şi în alte publicații, în anuare ale presei sălăjene, în cele două volume din «Istoria Sălajului în Caiete Silvane» etc.” (Dănuț Pop).

„Revista și Editura «Caiete Silvane» au colaborat, de-a lungul timpului, cu numeroși cercetători care au scris despre istoria Sălajului. Un exemplu strălucit în acest sens este dr. Dănuț Pop, căruia îi adresez, și pe această cale, felicitările mele pentru trudă, claritate și perseverență.” (Daniel Săuca).

„Istoricul dr. Dănuț Pop – format la școala de istorie a Universității «Babeș-Bolyai» și puternic infuzat cu dragostea față de documentul istoric, care poate să dezvăluie resorturile intime ale vieții politice, sociale, culturale, religioase etc. ale unei comunități – este o voce bine articulată în istoriografia sălăjeană. Prin prisma poziției sale profesionale, custode al unui patrimoniu documentar excepțional, excelent cunoscător al fondurilor arhivistice depozitare ale trecutului Sălajului, domnia sa este o prezență constantă în paginile publicațiilor din Sălaj. Contribuțiile sale, atent fundamentate pe documentele de arhivă, reconstituie în mod exemplar viața sălăjenilor.” (Gabriel-Viorel Gârdan).

Cartea poate fi achziționată de pe site-ul editurii, atât în format tipărit, cât și în format e-book/pdf.

