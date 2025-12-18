# Ce onoare pe noi cu centurica Zalăului. Marea șosea de cinci kilometri, de zici că ar fi una cu șase benzi, de o terminat-o așa de greu, e gata. Aviz unora de o țineau prin comentarii că e 1 Aprilie: nu e. Dar nici pe departe nu eram, că existau multe emoții mai sus dacă chiar va fi gata sau nu. Oricum, haideți să ne bucurăm, avem centura, iar peste vreo trei zile va fi iar plin feisbucul, marea rețea de experți în mai de toate, cu tot felul de obiecții. Abia așteptăm.

# Mă duc ieri liniștit pe bulevard și vorbeau două doamne ceva despre justiție. Nu cred că prea se aveau cu subiectul actual, dar erau și ele experte, ca de obicei. Auzeam, stând pe bancă, ceva de Recorder, de „jurnaliștii” publicației care au dat naștere subiectului, și tot pomeneau de Soros… și că punctul de la sigla unui partid e fix identic cu cel al publicației de investigații. Fie cum or zice ele, ce mai justiție și corupție… noroc cu barajul Vidraru și apa francezilor, tunelul dacic din Bucegi și nanocipurile din sucuri, pe alea le-au crezut cu siguranță.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu