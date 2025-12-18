Timp de două seri, șimleuanii sunt „Împreună de Crăciun” în inima orașului

Și în acest an, comunitatea din Șimleu Silvaniei îmbracă straie de sărbătoare în pragul Crăciunului. Iluminatul festiv și bradul impunător din Parcul Central aduc lumina sărbătorilor mai aproape, iar cetele de colindători și concertele dedicate se apropie cu pași repezi.

De toate acestea are parte comunitatea de la poalele Măgurii în fiecare decembrie. Centrul orașului vibrează de evenimente cu doar câteva zile înainte de Ajun, iar șimleuanii se vor bucura și anul acesta de două seri pline de magie și atmosferă festivă.

Două nume importante ale scenei românești vor ajunge în micul oraș la evenimentul „Împreună de Crăciun”, care va avea loc luni și marți, 22 și 23 decembrie, în Piața Iuliu Maniu, din apropierea Parcului Central. Pe scenă vor urca și artiști locali, grupuri ale mai multor instituții și elevi ai școlilor șimleuane: Școala Gimnazială „Horea”, Grădinița nr. 3, Infinity Stars, copii ai Casei de Cultură, Trupa Motion, Școala Gimnazială „Silvania”, Școala Gimnazială Báthory, Diamond Stars, Candy Girls, Fanfara bisericilor creștine evanghelice, Grupul Chivot, precum și Ansamblul Folcloric „Barcăul” de la Clubul Copiilor.

Publicul va avea parte de versuri profunde și acorduri de chitară într-un recital folk autentic, susținut de Magda Pușkaș și Rareș Suciu, care vor concerta luni seara, pe 22 decembrie.

În cea de-a doua seară, dedicată colindelor, Ștefan Hrușcă, prezent de ani buni în preajma sărbătorilor la poalele Măgurii, va încânta publicul cu binecunoscutele sale colinde.

Toate aceste momente artistice vor avea loc în ambele seri, începând cu ora 19, iar intrarea este liberă.

„Vă promitem un program bogat, o atmosferă festivă și multe alte surprize pentru toate vârstele”, transmit autoritățile locale.