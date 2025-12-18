Cardurile educaționale nou-emise pentru 2.000 de elevi sălăjeni, încărcate cu 500 de lei

Cardurile educaționale nou emise vor fi alimentate cu suma de 500 de lei până vineri, 19 decembrie, după cum a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru edupedu.ro. Mai mult, potrivit ministrului, în prima lună a anului viitor vor fi emise și încărcate alte tichete în suport electronic.

La nivel național, circa 122.000 de astfel de carduri, destinate elevilor care beneficiază pentru prima dată de acest sprijin financiar ori și-au reînnoit datele față de anul precedent, vor fi alimentate cu suma alocată de statul român. În județul Sălaj, aproximativ 2.000 de preșcolari și elevi sunt beneficiari noi ai acestor tichete sociale.

Cardurile au fost deja trimise în unitățile de învățământ și ridicate de părinți. La data de 27 noiembrie, circa o jumătate de milion de carduri educaționale, destinate beneficiarilor care au primit acest sprijin și în anul anterior, au fost încărcate cu suma de 500 de lei pentru anul școlar în curs.

În urma acestui proces, ministrul a transmis că vor fi emise tichete electronice pentru alți 209.696 de elevi și preșcolari nou-eligibili.

Mii de solicitări în Sălaj

La nivel județean, în acest an școlar au fost depuse aproximativ 13.500 de solicitări pentru aceste tichete electronice, majoritatea provenind din partea elevilor care au beneficiat și în anii precedenți de acest sprijin financiar.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în acest an sunt eligibili peste 12.600 de preșcolari și elevi, dintre care aproximativ 2.000 sunt nou beneficiari ai cardurilor.

Scopul acestor carduri îl reprezintă sprijinirea elevilor vulnerabili, pentru achiziționarea de rechizite și alte produse necesare frecventării școlii și grădiniței. Măsura autorităților urmărește sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului școlar și la creșterea incluziunii în educație.

Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene, în baza OUG nr. 83/2023. Pentru anul școlar în curs, datele prevăd un număr de aproape 675.000 de elevi eligibili, iar bugetul a fost suplimentat.

Tichetul social pe suport electronic este valabil un an de la data emiterii, iar sprijinul este acordat o singură dată pentru un an școlar, într-o tranșă unică.