La Zalău, restricții de circulație

În vederea desfășurării evenimentului Zilele Municipiului Zalău, organizat în perioada 29 – 31 august, în municipiu vor fi impuse restricții de circulație. Totodată, vor fi blocate parcări, stații de taxi, iar traseele autobuzelor Transurbis vor fi deviate. Zonele de desfășurare a evenimentelor sunt: Piața 1 Decembrie 1918 (din b-dul Mihai Viteazul, până la intersecția cu str. 9 Mai); b-dul Mihai Viteazul (de la trecerea de pietoni Magazin „Silvania”, zona Carrefour, până la trecerea de pietoni Bloc „Perla”); strada Unirii (zona pietonală), până la piața Iuliu Maniu și Parcul Municipal Central.

Blocarea circulaţiei rutiere:

Joi, 28 august 2025, începând cu ora 19:

bulevardul Mihai Viteazul, de la trecerea de pietoni Magazin „Silvania”, zona Carrefour, până la trecerea de pietoni de lângă blocul „Perla”;

strada Gheorghe Lazăr, până la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazul (cu excepția riveranilor).

strada Horea, (bl. Horea) până la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazul (cu excepția riveranilor).

piața 1 Decembrie 1918 (din bulevardul Mihai Viteazul, până la intersecția cu strada 9 Mai);

strada Unirii (zona pietonală), până la piața Iuliu Maniu;

străzile Andrei Șaguna și Corneliu Coposu – sens giratoriu;

pe strada Gheorghe Doja, bulevardul Mihai Viteazul, zona Primăriei Municipiului Zalău

Blocarea parcărilor și a stațiilor de taxi:

Joi, 28 august 2025, începând cu ora 18, va fi blocat accesul în parcările publice din arealul de desfășurare (zona Troiță, zona Galeriile Meseș și Zahana). Miercuri, 27 august 2025, începând cu ora 16, blocarea stației de taxi de la Blocul C3. Aprovizionarea de către comercianți se va realiza zilnic, în intervalul orar 6-12. Locurile de desfășurare a evenimentelor vor fi curățate duminică, 31 august, începând cu ora 24, iar lucrările se vor încheia în jurul orei 4. Scena va fi demontată cel târziu până luni la ora 20. Circulația urmează să fie redeschisă, iar parcările deblocate cel târziu până luni, 1 septembrie, în jurul orei 4.